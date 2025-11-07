Zvezdine šanse za prolaz drastično porasle, sada nije sve tako crno

Nova pre 3 sata  |  Autor: Andrej Jakovljević
Zvezdine šanse za prolaz drastično porasle, sada nije sve tako crno

Crvena zvezda je trijumfom nad Lilom (1:0) u 4. kolu Lige Evrope preokrenula tok svoje evropske sezone.

Pobeda na Marakani donela je ne samo tri boda, već i potpuno novu energiju, kao i realnu nadu u plasman u nokaut fazu Lige Evrope. Prema proračunima specijalizovanog portala „Football Meets Data“, šanse crveno-belih za prolazak sada iznose 63 odsto, što je ogroman skok u odnosu na stanje pre meča sa Francuzima. [🟠 UEL race for Top 8/24 – as of 7 Nov] 🔝 Change in Top 8: 📈 IN: 🇪🇸 Betis, 🇪🇸 Celta 📉 OUT: 🇫🇷 Lille, 🇮🇹 Bologna 🔝 Change in Top 24: 📈 IN: 🇷🇸 Crvena zvezda 📉
Ključne reči

Crvena ZvezdaMarakanaLiga Evrope

