Obradović pred derbi kola: Više od igre

Sportski žurnal pre 1 sat
Obradović pred derbi kola: Više od igre

Crvena zvezda će u subotu od 20 časova u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" dočekati Budućnost, u utakmici šestog kola B grupe prve faze regionalne ABA lige

Trener Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas da smatra da će predstojeća utakmica ABA lige protiv Budućnosti biti veoma zahtevna i dodao da, zbog prošlosezonskih poraza u duelima protiv tima iz Podgorice, njegova ekipa ima dodatnu motivaciju da pobedi u tom meču. - Sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica koja može da ponese epitet derbija i to protiv tima protiv koga nemamo sjajno iskustvo u poslednjim duelima. Upravo zbog toga, i činjenice da su te
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Važno saopštenje Crvene zvezde: Ovo svi navijači moraju da znaju!

Važno saopštenje Crvene zvezde: Ovo svi navijači moraju da znaju!

Hot sport pre 17 minuta
Obradović pred Budućnost: Imaćemo motiv više protiv njih

Obradović pred Budućnost: Imaćemo motiv više protiv njih

Euronews pre 27 minuta
Obradović pred Budućnost: „Ti mečevi su više od igre, imamo dodatan motiv“

Obradović pred Budućnost: „Ti mečevi su više od igre, imamo dodatan motiv“

Nova pre 57 minuta
Crvena zvezda izdala hitno saopštenje! Oglasio se klub sa Malog Kalemegdana!

Crvena zvezda izdala hitno saopštenje! Oglasio se klub sa Malog Kalemegdana!

Kurir pre 57 minuta
Kako će izgledati superligaški vikend? Zvezda na severu, Partizan čeka Pazarce...

Kako će izgledati superligaški vikend? Zvezda na severu, Partizan čeka Pazarce...

Sportske.net pre 53 minuta
Tanjga i Petrović: Imt je iza nas i ne sme da se ponovi

Tanjga i Petrović: Imt je iza nas i ne sme da se ponovi

Sportski žurnal pre 53 minuta
Miljenović: Posle poraza u Subotici imamo obavezu da damo sve od sebe protiv Podgoričana

Miljenović: Posle poraza u Subotici imamo obavezu da damo sve od sebe protiv Podgoričana

Sportski žurnal pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPodgoricaderbiABA ligaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Novak Đoković nakon plasmana u finale: Odigrao sam najbolji tenis od dolaska u Grčku

Novak Đoković nakon plasmana u finale: Odigrao sam najbolji tenis od dolaska u Grčku

Danas pre 3 minuta
VIDEO Kristijano Ronaldo: Đoković je veličina u sportu koja inspiriše

VIDEO Kristijano Ronaldo: Đoković je veličina u sportu koja inspiriše

Radio 021 pre 3 minuta
Sjajni Đoković u finalu Atine

Sjajni Đoković u finalu Atine

Sport klub pre 12 minuta
Novak Đoković se plasirao u finale turnira u Atini

Novak Đoković se plasirao u finale turnira u Atini

Nedeljnik pre 13 minuta
Novak Đoković u još jednom ATP finalu, nadohvat nove titule: Grčka veoma prija Srbinu

Novak Đoković u još jednom ATP finalu, nadohvat nove titule: Grčka veoma prija Srbinu

Euronews pre 12 minuta