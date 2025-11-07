Obradović pred derbi kola: Više od igre

Crvena zvezda će u subotu od 20 časova u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" dočekati Budućnost, u utakmici šestog kola B grupe prve faze regionalne ABA lige

Trener Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas da smatra da će predstojeća utakmica ABA lige protiv Budućnosti biti veoma zahtevna i dodao da, zbog prošlosezonskih poraza u duelima protiv tima iz Podgorice, njegova ekipa ima dodatnu motivaciju da pobedi u tom meču. - Sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica koja može da ponese epitet derbija i to protiv tima protiv koga nemamo sjajno iskustvo u poslednjim duelima. Upravo zbog toga, i činjenice da su te