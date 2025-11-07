Partizan čeka Novi Pazar, Zvezda u Subotici

Sportski žurnal pre 2 sata
Partizan čeka Novi Pazar, Zvezda u Subotici

Za vikend se nastavlja Super liga Srbije

Za vikend se utakmicama 15. kola nastavlja Super liga Srbije, fudbaleri Partizana u nedelju pred praznim tribinama dočekuju Novi Pazar, dok će istog dana Crvena zvezda u derbiju kola gostovati Spartaku, prenosi Tanjug. Utakmica između Radničkog i Čukaričkog je odložena zbog tragične smrti Mladena Žižovića, trenera kragujevačkog kluba. Zbog toga će sve utakmice 15. kola SLS početi minutom ćutanja. Partizan u drugom, poslednjem meču u kom je pod kaznom, dočekuje u
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Svi mečevi Super lige počinju minutom ćutanja! Klubovi odaju počast Mladenu Žižoviću: Jedna utakmica je odložena, a evo kada…

Svi mečevi Super lige počinju minutom ćutanja! Klubovi odaju počast Mladenu Žižoviću: Jedna utakmica je odložena, a evo kada će na teren večiti

Kurir pre 32 minuta
Da li Rijera dolazi u Crvenu zvezdu?! Španac stao pred novinare, pa govorio o svojoj budućnosti: O njegovim rečima bruji…

Da li Rijera dolazi u Crvenu zvezdu?! Španac stao pred novinare, pa govorio o svojoj budućnosti: O njegovim rečima bruji region!

Kurir pre 18 minuta
Evo zašto je Endi Bara bio na Marakani: Svi su mislili da je tu zbog Rijere, a istina je drugačija

Evo zašto je Endi Bara bio na Marakani: Svi su mislili da je tu zbog Rijere, a istina je drugačija

Telegraf pre 37 minuta
Vojvodina ide u Niš po tri boda – Tanjga: Imt je iza nas i ne sme da se ponovi; Petrović: Šansa da se iskupimo

Vojvodina ide u Niš po tri boda – Tanjga: Imt je iza nas i ne sme da se ponovi; Petrović: Šansa da se iskupimo

Dnevnik pre 48 minuta
Hoće li Rijera doći u Zvezdu? Menadžer kaže – „Mora Celje da pristane“

Hoće li Rijera doći u Zvezdu? Menadžer kaže – „Mora Celje da pristane“

Danas pre 2 sata
Menadžer Alberta rijere otkrio sve o dolasku španca na mesto Vladana Milojevića! Gledao Zvezdu na Marakani, a ono što je posle…

Menadžer Alberta rijere otkrio sve o dolasku španca na mesto Vladana Milojevića! Gledao Zvezdu na Marakani, a ono što je posle rekao zanima sve navijače!

Kurir pre 2 sata
Nastavlja se superliga Srbije! Partizan dočekuje Novi Pazar, Zvezda u Subotici protiv Spartaka

Nastavlja se superliga Srbije! Partizan dočekuje Novi Pazar, Zvezda u Subotici protiv Spartaka

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanSuboticaNovi PazarTanjug

Sport, najnovije vesti »

Strelac kultnog gola za Zvezdu optimista i stoji uz Milojevića: „Ako je Uprava pregovarala sa drugim trenerima to je loše“…

Strelac kultnog gola za Zvezdu optimista i stoji uz Milojevića: „Ako je Uprava pregovarala sa drugim trenerima to je loše“

Danas pre 37 minuta
Dominacija Superlige nad hnl: Srpski fudbal vlada tržištem!

Dominacija Superlige nad hnl: Srpski fudbal vlada tržištem!

Hot sport pre 8 minuta
Vladimir Jovanović – pomoćnik selektora Alimpijevića: „Spremni smo da zadržimo kult i ponovimo rezultate reprezentacije!“…

Vladimir Jovanović – pomoćnik selektora Alimpijevića: „Spremni smo da zadržimo kult i ponovimo rezultate reprezentacije!“

Hot sport pre 22 minuta
Žreb za plej-of za mundijal: U Cirihu 20. novembra

Žreb za plej-of za mundijal: U Cirihu 20. novembra

Dnevnik pre 38 minuta
Ife Lundberg otišao iz Partizana: Crno-beli mu plaćaju deo ugovora, poznato i koliko

Ife Lundberg otišao iz Partizana: Crno-beli mu plaćaju deo ugovora, poznato i koliko

Mondo pre 12 minuta