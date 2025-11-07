Partizan čeka Novi Pazar, Zvezda u Subotici

Za vikend se nastavlja Super liga Srbije

Za vikend se utakmicama 15. kola nastavlja Super liga Srbije, fudbaleri Partizana u nedelju pred praznim tribinama dočekuju Novi Pazar, dok će istog dana Crvena zvezda u derbiju kola gostovati Spartaku, prenosi Tanjug. Utakmica između Radničkog i Čukaričkog je odložena zbog tragične smrti Mladena Žižovića, trenera kragujevačkog kluba. Zbog toga će sve utakmice 15. kola SLS početi minutom ćutanja. Partizan u drugom, poslednjem meču u kom je pod kaznom, dočekuje u