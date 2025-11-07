Suzana Jovanović postaje baka: Sin Danijel je obradovao najlepšim vestima

Suzana Jovanović postaje baka: Sin Danijel je obradovao najlepšim vestima

Nakon teškog i bolnog perioda koji je obeležila smrt supruga Saše Popovića, pevačica Suzana Jovanović konačno ima razlog za osmeh - uskoro će postati baka! Njen sin Danijel, kog je dobila iz prvog braka, čeka dete sa svojom suprugom Tijanom, pa će Suzani uskoro biti ispunjena najveća životna želja.

Ovu radosnu vest potvrdili su domaći mediji, a pevačica se kratko oglasila, zadržavši skromnost i dostojanstvenost po kojoj je i poznata. - Ne dajem nikakve izjave, razumite molim vas, ali hvala vam na čestitkama – rekla je kratko Suzana Jovanović. Suzanin pokojni suprug, legendarni muzički menadžer i osnivač “Granda” Saša Popović, voleo je Danijela kao svog sina. Iako nije njegov biološki otac, njihov odnos oduvek je bio pun poštovanja i iskrene bliskosti.
