Kako je Vučić izgubio kontrolu nad Matriksom

Kome bi odgovaralo novo nasilje na ulicama, kako se SNS sprema za još jedan kontraudarac, ko su "spavači" i "korisni idioti", a šta ovog puta znače reakcije iz EU?

Ima jedna scena u filmu “Matriks” koja ima dubok filozofski trenutak, a sa kojom može da se napravi paralela u kontekstu današnje Srbije. To je ona scena u kojoj Neo vidi istu crnu mačku kako prolazi dva puta i kaže: “déjà vu”. Triniti reaguje ozbiljno, pita ga šta je rekao, Neo objasni i onda mu Morfeus otkrije istinu. “Déjà vu” u Matriksu nije slučajna pojava. Zapravo je znak da je došlo do “greške u sistemu”. Desila se digitalna anomalija, trenutak kada se