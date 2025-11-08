Brutalna partija Jokića - Denver pregazio Golden Stejt VIDEO

Košarkaši Denver Nagetsa su savladali Golden Stejt Voriorse sa 129:104, u okviru NBA lige.

Srpski reprezentativac Nikola Jokić je odigrao odličan meč, ubacio je 26 poena (12/15 iz igre) uz po devet skokova i asistencija. Voriorsi su bili bez prve zvezde tima – Stefa Karija. Nagetsi su kontrolisali meč, već posle prve četvrtine su imali dvocifrenu prednost +11 (32:21), potom su do poluvremena dodatno poveđali prednost (66:49). Pred poslednju četvrtinu došli su do velikih +22 (99:77). Jokić nije ni ulazio u poslednjem kvartalu jer je sve bilo rešeno. Pored