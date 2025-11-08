Brutalna partija Jokića - Denver pregazio Golden Stejt VIDEO

B92 pre 1 sat
Brutalna partija Jokića - Denver pregazio Golden Stejt VIDEO

Košarkaši Denver Nagetsa su savladali Golden Stejt Voriorse sa 129:104, u okviru NBA lige.

Srpski reprezentativac Nikola Jokić je odigrao odličan meč, ubacio je 26 poena (12/15 iz igre) uz po devet skokova i asistencija. Voriorsi su bili bez prve zvezde tima – Stefa Karija. Nagetsi su kontrolisali meč, već posle prve četvrtine su imali dvocifrenu prednost +11 (32:21), potom su do poluvremena dodatno poveđali prednost (66:49). Pred poslednju četvrtinu došli su do velikih +22 (99:77). Jokić nije ni ulazio u poslednjem kvartalu jer je sve bilo rešeno. Pored
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

"Stvarno se ne sećam": Jokić zaboravio na najbolji potez utakmice, morao da prekine intervju

"Stvarno se ne sećam": Jokić zaboravio na najbolji potez utakmice, morao da prekine intervju

Mondo pre 1 sat
Jokić uništio Golden Stejt: Nije ni igrao u poslednjoj četvrtini, Denver igrao kao drim-tim

Jokić uništio Golden Stejt: Nije ni igrao u poslednjoj četvrtini, Denver igrao kao drim-tim

Mondo pre 2 sata
Izdominirao, pa seo da odmori: Nikola Jokić radio šta je hteo, ovo je čista umetnost

Izdominirao, pa seo da odmori: Nikola Jokić radio šta je hteo, ovo je čista umetnost

Mondo pre 1 sat
Jokić se poigrao i sa šampionom – Jović dvocifren u trijumfu Majamija

Jokić se poigrao i sa šampionom – Jović dvocifren u trijumfu Majamija

Sputnik pre 1 sat
Denver deklasirao Golden Stejt, Jokić dominirao (video)

Denver deklasirao Golden Stejt, Jokić dominirao (video)

Politika pre 2 sata
Denver se revanširao Golden Stejtu, Jokić na ivici tripl-dabla

Denver se revanširao Golden Stejtu, Jokić na ivici tripl-dabla

RTS pre 2 sata
Jokićeva magija uništila velike šampione, trener mu „ukrao“ tripl-dabl

Jokićeva magija uništila velike šampione, trener mu „ukrao“ tripl-dabl

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBANikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Sportski direktor Celja šokiran milojevićevom izjavom: Prvi put vidim da jedan trener dovodi drugog u klub!

Sportski direktor Celja šokiran milojevićevom izjavom: Prvi put vidim da jedan trener dovodi drugog u klub!

Hot sport pre 22 minuta
VIDEO „Uzmi rakiju“: Šou Jokića i Novickog, Nikola nosio specijalnu majicu tokom intervjua

VIDEO „Uzmi rakiju“: Šou Jokića i Novickog, Nikola nosio specijalnu majicu tokom intervjua

Nova pre 22 minuta
Totenhem - Loša vest je Junajted…

Totenhem - Loša vest je Junajted…

Sportske.net pre 22 minuta
Zvezda ostala bez trenera, Žikici Milosavljeviću presudio poraz od Proletera

Zvezda ostala bez trenera, Žikici Milosavljeviću presudio poraz od Proletera

Sportske.net pre 12 minuta
„Partizane volim te, ali ovo je patologija: Hitno vam treba…“

„Partizane volim te, ali ovo je patologija: Hitno vam treba…“

Nova pre 12 minuta