Jovanović (NDSS): Prekomande oficira dokaz da vlast sopstvene interese stavlja iznad nacionalnih
Informacije da su pripadnici Vojske Srbije koji su iskazali simpatije ili podršku aktuelnim protestima dobili prekomande ukazuje da vlast "sopstvene partikularne i kriminalne interese postavlja iznad državnih i nacionalnih", a one takođe mogu oslabiti oficirski kadar, ocenio je predsednik Nove Demokratske stranke Srbije (NDSS) Miloš Jovanović.
On je u pisanoj izjavi pozvao oficire i podoficire Vojske Srbije koji su bili izloženi potencijalno bezrazložnim prekomandama da istraju u "obavljanju svog časnog poziva i borbi za Srbiju".
"Promene neminovno slede a nakon njih će državotvorna i nacionalno odgovorna vlast posvetiti dužnu pažnju jačanju Vojske Srbije i sistema odbrane u svim njegovim aspektima. Status pripadnika Vojske Srbije će se svakako naći na prvom mestu", naveo je Jovanović.
Poslanik Srbija centra Slobodan Petrović postavio je u četvrtak u Skupštini pitanje ministru odbrane Bratislavu Gašiću da li je istina da su u Vojsci Srbije počele prekomande oficira i podoficira koji na društvenim mrežama podržavaju proteste, lajkuju objave koje ih podržavaju ili učestvuju u njima zajedno sa članovima porodica.
Izvori nedeljnika Vreme, jedan iz Beograda i jedan iz Novog Sada, prethodno su potvrdila tu informaciju, jer su iz njihovih jedinica ljudi dobili iznenadnu prekomandu "po potrebi službe", u 4. brigadu u Vranje i 2. u Kraljevo.
(Beta, 08.11.2025)