Ponovo incident u Hrvatskoj: Maskirani muškarci došli na Dane srpske kulture u Zagrebu, skandirali „Za dom spremni“, prisutna i policija

Ispred Srpskog kulturnog centra u Preradovićevoj ulici u Zagrebu danas u kasnim popodnevnim satima, uoči početka manifestacije Dani srpske kulture, okupilo se pedesetak maskiranih muškaraca, pevajući “O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država” i skandirajući ustaški pozdrav “Za dom spremni“, javili su večeras zagrebački mediji.

U Srpskom kulturnom centru se otvara izložba “Efemeris – legat Dejana Medakovića” kojom počinju Dani srpske kulture. Reč je o istoj manifestaciji koju je u Splitu nasiljem i govorom mržnje pokušala da spreči grupa desničara, a nakon tog incidenta policija pritvorila devet osoba i podnela krivične prijave. Prema nezvaničnim saznanjima Jutarnjeg lista, tokom dana je među navijačkim grupama kružio poziv da se okupe u Preradovićevoj ulici, zbog čega je stigao velik