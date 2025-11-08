Ponovo incident u Hrvatskoj: Maskirani muškarci došli na Dane srpske kulture u Zagrebu, skandirali „Za dom spremni“, prisutna i policija

Danas pre 7 sati  |  Index.hr
Ponovo incident u Hrvatskoj: Maskirani muškarci došli na Dane srpske kulture u Zagrebu, skandirali „Za dom spremni“, prisutna…

Ispred Srpskog kulturnog centra u Preradovićevoj ulici u Zagrebu danas u kasnim popodnevnim satima, uoči početka manifestacije Dani srpske kulture, okupilo se pedesetak maskiranih muškaraca, pevajući “O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država” i skandirajući ustaški pozdrav “Za dom spremni“, javili su večeras zagrebački mediji.

U Srpskom kulturnom centru se otvara izložba “Efemeris – legat Dejana Medakovića” kojom počinju Dani srpske kulture. Reč je o istoj manifestaciji koju je u Splitu nasiljem i govorom mržnje pokušala da spreči grupa desničara, a nakon tog incidenta policija pritvorila devet osoba i podnela krivične prijave. Prema nezvaničnim saznanjima Jutarnjeg lista, tokom dana je među navijačkim grupama kružio poziv da se okupe u Preradovićevoj ulici, zbog čega je stigao velik
Crni odredi prate Srbe po Hrvatskoj! Maskirane grupe i u Zagrebu, Srbi u strahu otkazuju dečje ekskurzije! Torcida se sprema…

Crni odredi prate Srbe po Hrvatskoj! Maskirane grupe i u Zagrebu, Srbi u strahu otkazuju dečje ekskurzije! Torcida se sprema za skup u 11!

Alo pre 26 minuta
