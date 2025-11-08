Preokret Novaka Đokovića u finalu Atine za 101. ATP titulu u karijeri (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković je posle preokreta savladao Lorenca Muzetija 4:6, 6:3, 7:5 u dramatičnom finalu ATP turnira u Atini i stigao do 101. titule u karijeri, druge u 2025. godini.

Novak je lošije započeo meč, kao da mu je nedostajalo energije, ali je od drugog seta digao nivo igre i uz pomoć publike došao do novog trofeja u meču koji je trajao dva sata i 59 minuta. Deveti teniser sveta je bio značajno agresivniji rival na početku meča, što je rezultiralo ranim brejkom u trećem gemu. Novak je uspeo da spasi dve brejk lopte, ali je Muzeti iskoristio treću za vođstvo 2:1. Italijan je potvrdio brejk i posle sigurnog servis gema povećao vođstvo