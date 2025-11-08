Đoković konačno prelomio: Neće igrati u Torinu

Dnevnik pre 1 sat
Đoković konačno prelomio: Neće igrati u Torinu

Novak Đoković je prelomio - neće igrati na ATP finalu u Torinu koje počinje u nedelju, prenosi italijanski "Skaj Sport".

Srpski teniser je odluku da ne bude deo završnog turnira sezone obelodanio nakon finala u Atinu u kome je pobedio Lorenca Muzetija. Đoković je trebalo da bude u tzv. “Džimi Konors grupi” sa Karlosom Alkarazom, Tejlorom Fricom i Aleksom de Minorom. Umesto njega u Torinu će igrati upravo Muzeti. U “Bjern Borg grupi” igraju Janik Siner, Aleksander Zverev, Ben Šelton i Feliks Ože-Alijasim, kome je bilo potrebno da Muzeti u finalu u prestonici Grčke ne osvoji trofej.
Ključne reči

Novak ĐokovićGrčkaATPTorinoDžimi KonorsAtinaJanik Siner

