Đoković u Atini osvojio 101. titulu u karijeri, pa odlučio da ne igra u Torinu!

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
Đoković u Atini osvojio 101. titulu u karijeri, pa odlučio da ne igra u Torinu!

ATINA - Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je titulu na turniru u Atini, pošto je danas u finalu savladao Italijana Lorenca Muzetija rezultatom 4:6, 6:3, 7:5.

Meč je trajao tri sata, a Đoković je stigao do 101 titule u karijeri. Ujedno, međusobni skor povećao je na 9:1. Muzeti je prvi napravio brejk, što mu je bilo dovoljno da osvoji prvi set, da bi Đoković uzvratio na isti način u drugom. U odlučujučem setu viđena je prava drama, Đoković je na 2:2 prvi "brejknuo" rivala, Italijan je uzvratio, potom u sedmom gemu poveo 40:0, ali nedovoljno, usledio je novi brejk, a potom i siguran servis gem za 5:3. Ipak, Muzeti je prvo
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Novak osvojio 101. Titulu u karijeri: Đoković u ludom meču srušio Muzetija i podigao pehar u Atini

Novak osvojio 101. Titulu u karijeri: Đoković u ludom meču srušio Muzetija i podigao pehar u Atini

Kurir pre 1 dan
Nole odlučio - ne igra u Torinu

Nole odlučio - ne igra u Torinu

Sportski žurnal pre 1 dan
Đoković konačno prelomio: Neće igrati u Torinu

Đoković konačno prelomio: Neće igrati u Torinu

Dnevnik pre 1 dan
Nesalomiv: Đoković osvojio Atinu! (video)

Nesalomiv: Đoković osvojio Atinu! (video)

Sportski žurnal pre 1 dan
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos finala Đoković - Museti za pehar na turniru u Atini

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos finala Đoković - Museti za pehar na turniru u Atini

Telegraf pre 1 dan
Đoković doneo dugo očekivanu odluku

Đoković doneo dugo očekivanu odluku

Sport klub pre 6 sati
Sve titule Novaka Đokovića - od Amersforta do Atine

Sve titule Novaka Đokovića - od Amersforta do Atine

RTS pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićATPTorinoATP listaGrend slemATP turnirParizAtina

Sport, najnovije vesti »

Crveno-beli gostuju u Subotici: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Spartak - Zvezda

Crveno-beli gostuju u Subotici: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Spartak - Zvezda

Kurir pre 18 minuta
Jokić ponovo izlazi na teren: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Denver - Indijana

Jokić ponovo izlazi na teren: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Denver - Indijana

Kurir pre 1 sat
Novi Pazar stiže u humsku na megdan Partizanu: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča

Novi Pazar stiže u humsku na megdan Partizanu: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča

Kurir pre 1 sat
Prve reči „propalog tenisera“ Novaka Đokovića nakon titule u Atini: „Ne znam odakle da počnem…“

Prve reči „propalog tenisera“ Novaka Đokovića nakon titule u Atini: „Ne znam odakle da počnem…“

Danas pre 3 sata
Novak Đoković doneo vrlo važnu odluku posle osvajanja titule u Atini

Novak Đoković doneo vrlo važnu odluku posle osvajanja titule u Atini

Danas pre 3 sata