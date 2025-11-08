Đoković u Atini osvojio 101. titulu u karijeri, pa odlučio da ne igra u Torinu!

ATINA - Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je titulu na turniru u Atini, pošto je danas u finalu savladao Italijana Lorenca Muzetija rezultatom 4:6, 6:3, 7:5.

Meč je trajao tri sata, a Đoković je stigao do 101 titule u karijeri. Ujedno, međusobni skor povećao je na 9:1. Muzeti je prvi napravio brejk, što mu je bilo dovoljno da osvoji prvi set, da bi Đoković uzvratio na isti način u drugom. U odlučujučem setu viđena je prava drama, Đoković je na 2:2 prvi "brejknuo" rivala, Italijan je uzvratio, potom u sedmom gemu poveo 40:0, ali nedovoljno, usledio je novi brejk, a potom i siguran servis gem za 5:3. Ipak, Muzeti je prvo