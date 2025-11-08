Ife Lundberg se oprostio od Partizana i navijača: Zauvek će mi Arena ostati u sećanju

Euronews pre 17 minuta  |  Autor: Euronews
Ife Lundberg se oprostio od Partizana i navijača: Zauvek će mi Arena ostati u sećanju

Iako je već dobro bilo poznato da se Ife Lundberg neće vraćati u Humsku ove sezone, Partizan je tek danas ozvaničio rastanak sa danskim reprezentativcem, koji se ovim putem oprostio od navijača i srpskog kluba, gde je proveo poslednjih godinu dana.

Kada se sve sumira, Lundberg nije opravdao očekivanja kluba. Njegov kvalitet je neupitan, što se moglo videti sporadično tokom sezone, ali to nije bilo dovoljno za mesto u rosteru ove godine. "Bila mi je čast da nosim dres Partizana i predstavljati istorijski bogat klub sa košarkaškom kulturom i da osvojim još jednu titulu s njim. Želim da se zahvalim saigračima, trenerima i, naravno, navijačima na podršci tokom cele sezone. Igranje u "Štark areni" pred vama je
