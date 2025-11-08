Lundberg: "Zauvek ću pamtiti igranje u Areni"

Partizan se zvanično oprostio od Ifea Lundberga, a očekuje se da Danac nastavi karijeru u Makabiju iz Tel Aviva.

Na momente je bivši član CSKA pokazivao ono što se očekivalo od njega, pa je Željko Obradović presekao da više ne računa na njega. Lundberg se na Instagramu oprostio od Partizana. "Bila je čast nositi dres Partizana i predstavljati tako istorijski klub i košarkašku kulturu, te doneti još jednu titulu za tim. Želim da zahvalim mojim saigračima, trenerima i naravno navijačima za svaku podršku tokom sezone. Zauvek ću pamtiti igranje u Areni pred vama. Iako moje