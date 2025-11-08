Priznanje za košarkaša Monaka: Majk Džejms MVP kola Evrolige

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Tanjug
Priznanje za košarkaša Monaka: Majk Džejms MVP kola Evrolige

Košarkaš Monaka Majk Džejms najkorisniji je (MVP) igrač devetog kola Evrolige, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Džejms je u pobedi Monaka u Beogradu nad Makabijem (112:107) posle produžetka ostvario indeks korisnosti 37. Košarkaš Monaka je protiv Makabija dao 34 poena, a imao je i sedam asistencija, šest skokova i dve ukradene lopte, dok je na njemu napravljeno čak devet faulova. Džejms je na utakmici protiv Makabija takođe postao i najkorisniji košarkaš Evrolige svih vremena. Amerikanac sad ima ukupan indeks korisnosti 5.617, čime je pretekao sad košarkaša Asvela Nanda De
Ključne reči

KošarkaEvroligaMonakoMajk Džejms

