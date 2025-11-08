Denver se revanširao Golden Stejtu, Jokić na ivici tripl-dabla

LOS ANĐELES - Košarkaši Denver nagetsa pobedili su Golden Stejt voriorse rezultatom 129:104 i stigli do šeste pobede u sezoni. Bio je ovo ujedno i duel u okviru NBA kupa, u kom tim Dejvida Adelmana sada ima skor 1:1.

Nagetsi su se revanširali ekipi Stiva Kera, koja ih je pobedila u prvom susretu u sezoni, što je bio i početak takmičarske godine za Denver. Domaći tim je od prvog sudijskog podbacivanja diktirao tempo, a jedini put kada je Golden Stejt imao prednost, na semaforu je rezultat bio 3:0. Meč je obeležio, kao uostalom i svaki drugi, Nikola Jokić. Za 28 minuta u prve tri četvrtine je ubacio 26 poena i zabeležio po devet skokova i asistencija. Na teren u poslednjem