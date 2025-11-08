Dnevni horoskop za 8. novembar: Ovnovi planiraju romantično putovanje, Device očekuje saradnja sa inostranstvom, a Rakove...

Kurir pre 5 minuta
Dnevni horoskop za 8. novembar: Ovnovi planiraju romantično putovanje, Device očekuje saradnja sa inostranstvom, a Rakove...
Dnevni horoskop za 8. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta vam je Zodijak priredio ove subote. OVAN Ovaj dan proći će u znaku važnih pregovora. Potrudite se da se izražavate precizno jer su mogući nesporazumi. Rešili ste da uvedete promene u vašu vezu. Planirate zajedničko putovanje na egzotičnu destinaciju. Nervoza. BIK Očekuje vas završetak rada na dugoročnom projektu. Pohvaliće vas nadređeni i kolege. Slobodni
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Horoskop za subotu, 7. Novembar Raku dobra prilika za zaradu, Devici jedna osoba ne da mira, Blizancima loš lični osećaj

Horoskop za subotu, 7. Novembar Raku dobra prilika za zaradu, Devici jedna osoba ne da mira, Blizancima loš lični osećaj

Alo pre 1 sat
Vikend horoskop za 8. i 9. novembar 2025: Retrogradni Merkur „napada“ u nedelju, evo koji znakovi treba da se čuvaju

Vikend horoskop za 8. i 9. novembar 2025: Retrogradni Merkur „napada“ u nedelju, evo koji znakovi treba da se čuvaju

Lepota i zdravlje pre 8 sati
Horoskop za 8. novembar 2025. godine: Lavovi, preuzmite inicijativu; Ribe, čeka vas zanimljiv susret

Horoskop za 8. novembar 2025. godine: Lavovi, preuzmite inicijativu; Ribe, čeka vas zanimljiv susret

Story pre 10 sati
Za njih se i vazduh lepi: Ovi horoskopski znaci se najlakše ugoje i to je uglavnom na nervnoj bazi

Za njih se i vazduh lepi: Ovi horoskopski znaci se najlakše ugoje i to je uglavnom na nervnoj bazi

Kurir pre 17 sati
Vkend horoskop do 9. novembra: Ovnu susret menja planove, Devici stiže inspiracija, Strelac otkriva novi pravac

Vkend horoskop do 9. novembra: Ovnu susret menja planove, Devici stiže inspiracija, Strelac otkriva novi pravac

Luftika pre 18 sati
Dnevni horoskop za 8. novembar 2025. godine

Dnevni horoskop za 8. novembar 2025. godine

Luftika pre 19 sati
Horoskop za 7. novembar

Horoskop za 7. novembar

OK radio pre 20 sati

Ključne reči

HoroskopDnevni Horoskopastrologija

Zabava, najnovije vesti »

Paprike punjene kupusom bez sirćeta i konzervansa: Starinski recept za zimnicu čarobnog ukusa!

Paprike punjene kupusom bez sirćeta i konzervansa: Starinski recept za zimnicu čarobnog ukusa!

Kurir pre 9 minuta
Dnevni horoskop za 8. novembar: Ovnovi planiraju romantično putovanje, Device očekuje saradnja sa inostranstvom, a Rakove...

Dnevni horoskop za 8. novembar: Ovnovi planiraju romantično putovanje, Device očekuje saradnja sa inostranstvom, a Rakove...

Kurir pre 5 minuta
Tara dobija svoj biser – Panorama Resort & Spa: Luksuz koji dodiruje nebo!

Tara dobija svoj biser – Panorama Resort & Spa: Luksuz koji dodiruje nebo!

Kurir pre 15 minuta
Ova zvezda Granda vozi ferari od pola miliona evra! Saša Popović ga naterao da se prijavi za takmičenje, Suzana Jovanović ga…

Ova zvezda Granda vozi ferari od pola miliona evra! Saša Popović ga naterao da se prijavi za takmičenje, Suzana Jovanović ga obožava

Kurir pre 5 minuta
Vic dana Vozi pop auto i naleti na mrtvog magarca...

Vic dana Vozi pop auto i naleti na mrtvog magarca...

Alo pre 25 minuta