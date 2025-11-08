Izmene u saobraćaju od noćas u Bulevaru kralja Aleksandra: Ovi tramvaji se privremenio ukidaju, uvode se nove linije i izmene trase

Tokom radova na tramvajskim šinama u Bulevaru kralja Aleksandra, ispred zone raskrsnice sa Ulicom Mite Ružića, od 8. novembra, od 0.30, do 10. novembra, do 3.30, doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Iz gradskog Sekretarijata za javni prevoz je sapšteno da se privremeno ukidaju tramvajske linije 6, 7L i 14; Tramvaji sa linije 5 će u oba smera saobraćati na relaciji Kalemegdan (Donji grad) – Vukov spomenik – Tašmajdan i nosiće oznaku 5L, navodi se. Biće uspostavljena tramvajska linija na relaciji Omladinski stadion – Blok 45 i nosiće oznaku 7L1 kao i od Omladinskog stadiona do Banjica, sa oznakom 14L; Na relaciji Vukov spomenik – Ustanička uvodi se autobuska