Profesorka Đorđević: Oprani mozgovi u Ćacilendu udarna pesnica režima u samrtnom ropcu

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Profesorka Fakulteta političkih nauka Jelena Đorđević izjavila je da je štrajk gladu Dijane Hrka "gest očaja, ali i gest neverovatne hrabrosti jedne majke kojoj je korupcija ubila dete bez ikakve nade da počinilac bude kažnjen, po svemu sudeći, bacila je besprizornu vlast u pomahnitali strah". "Putem propagandnih medija ona je tu pomahnitalost prenela na građane u takozvanom Ćacilendu koji, inače, ne mogu da se pohvale bilo čim što liči na ljudskost", rekla je
Radio 021 pre 1 sat
Serbian News Media pre 1 sat
Danas pre 2 sata
N1 Info pre 20 minuta
N1 Info pre 40 minuta
Beta pre 11 minuta
Danas pre 1 sat
Peščanik pre 30 minuta