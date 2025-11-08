Profesorka Đorđević: Oprani mozgovi u Ćacilendu udarna pesnica režima u samrtnom ropcu

Profesorka Fakulteta političkih nauka Jelena Đorđević izjavila je da je štrajk gladu Dijane Hrka "gest očaja, ali i gest neverovatne hrabrosti jedne majke kojoj je korupcija ubila dete bez ikakve nade da počinilac bude kažnjen, po svemu sudeći, bacila je besprizornu vlast u pomahnitali strah". "Putem propagandnih medija ona je tu pomahnitalost prenela na građane u takozvanom Ćacilendu koji, inače, ne mogu da se pohvale bilo čim što liči na ljudskost", rekla je