Jokićeva magija uništila velike šampione, trener mu „ukrao“ tripl-dabl

Nikola Jokić je ponovo bio najbolji na terenu! Srpski as predvodio je Denver Nagetse do ubedljive pobede nad Golden Stejtom (129:104) u spektaklu koji je potvrdio moć šampiona NBA lige i njihov povratak u formu.

Ovo je bio i meč u okviru NBA Kupa u kojem su Nagetsi ostvarili prvu pobedu. Nagetsi su od samog starta pokazali da neće dozvoliti iznenađenje. Već u prvoj četvrtini tim iz Kolorada je stekao dvocifrenu prednost i kontrolisao ritam meča – posle prvih 12 minuta bilo je 32:21, a na poluvremenu već 66:49. Golden Stejt je pokušavao da uhvati priključak bržom igrom i šutevima za tri poena, ali Denver je bio neumoljiv – kontrola skoka, tranzicija i preciznost bili su