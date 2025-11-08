Australija opsednuta sokolovima iz Melburna koji su postali internet zvezde (VIDEO)
Ove grabljivice su nekada bile gotovo istrebljeni zbog pesticida
Od kraja avgusta, desetine hiljada Australijanaca svakodnevno prati Nest-flix – dramski, dvadesetčetvoročasovni rijaliti program koji je postao hit još tokom pandemije kovida. Često poređen sa serijom „Igra prestola“, prenos donosi scene borbi u vazduhu, ljubavne drame, rođenja, raskide i „zemljotrese” – zahvaljujući glavnim zvezdama: parovima sivih sokolova koji žive na vrhu jedne zgrade u Melburnu. Obožavaoci trenutno s nestrpljenjem čekaju trenutak kada će se