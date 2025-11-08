Stefanović zatražio da predsednik VST Branko Stamenković podnese ostavku

RTS pre 5 sati
Stefanović zatražio da predsednik VST Branko Stamenković podnese ostavku

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović zatražio je od predsednika Visokog saveta tužilaštva Branka Stamenkovića da podnese ostavku na tu funkciju.

"Tražim od predsednika Saveta Branka Stamenkovića da podnese ostavku imajući u vidu da svojim javnim istupanjem ponovo targetira pojedine javne tužioce, dok sa druge strane selektivno reaguje kada je neophodna zaštita istih od spoljnih pritisaka”, naveo je Nenad Stefanović u pisanoj izjavi. Stefanović je naveo da je primećeno da se predsednik VST bavi isključivo zaštitom vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac i pojedinih javnih tužilaca pod njenom protekcijom.
