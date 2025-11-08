Sve titule Novaka Đokovića - od Amersforta do Atine

RTS pre 3 sata
Pobedom nad Lorencom Muzetijem u finalu ATP turnira u Atini Novak Đoković je osvojio 101. titulu u karijeri.

Nakon što se u maju ove godine u Ženevi pridružio malom i odabranom društvu tenisera sa trocifrenim brojem titula, Novak Đoković je u Atini lupio i 101. recku. Najbolji srpski teniser dodatno se približio Rodžeru Federeru, vlasniku 103 trofeja, dok je neprikosnoveni lider na večnoj listi još uvek Džimi Konors sa 109 pehara. Prvu ATP titulu u karijeri Đoković je osvojio 2006. godine u holandskom Amersfortu, a pedesetu 2015. u Indijan Velsu. Jubilarna 100.
