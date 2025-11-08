Zvanično, rastali se Ife Lundberg i Partizan

Danski košarkaš Ife Lundberg i zvanično nije više član Partizana, saopštio je danas šampion Srbije i AdmiralBet ABA lige. "KK Partizan i Ife Lundberg su postigli sporazum o raskidu saradnje.

Posle sezone 2024/25 u kojoj je sa 'crno-belima' osvojio titulu šampiona ABA lige, Lundberg će u novoj sezoni igrati za drugi tim. Ife, hvala na svemu! Mnogo sreće u nastavku karijere", objavljeno je u klupskoj objavi. Prema najavama medija, Lundberg (30) će karijeru nastaviti u Makabiju iz Tel Aviva. On je u Partizan stigao nakon odlične sezone u Virtusu, ali nije ostavio naročito upečatljiv trag u crno-belom dresu, pa je od početka sezone trenirao individualno.