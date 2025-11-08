Valjak stao u finišu

Sportski žurnal
Partizan nervozu iz trećeg kvartala preneo u poslednji i greškama u završnici poklonio pobedu Olimpijakosu

Navijači Partizana kraj malih ekrana videli su sinoć u Pireju zbog čega je Olimpijakos fajnal-for tim, a zašto nisu crno-beli. Ljubitelji pisane forme uveriće se čitanjem predstojećih redova. Naime, na četiri minuta do kraja Beograđani su vodili sa isto toliko poena razlike i osećali miris pobede. Međutim, ruka se stegla, počeli su naprasno da maše zicere, gubili su lopte u serijama i praktično poklonili trijumf Pirejcima (80:71). Ujedno, miks čudnog sudijskog
PartizanOlimpijakos

