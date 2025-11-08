Kako se odupreti radikalnoj desnici?

Velike priče pre 19 minuta  |  Piše Ognjen Radonjić
Kako se odupreti radikalnoj desnici?

Njihov uspeh nije samo posledica retorike ili vešte manipulacije, već odraz dubokog očaja, nesigurnosti i osećaja isključenosti koji se akumulira u sferi svakodnevnog života velikog broja građana

U periodu nakon izbijanja Globalne finansijske krize 2008. godine, politička pozornica širom sveta obeležena je usponom desnog populizma i radikalne desnice – od Evrope i Sjedinjenih Američkih Država do Južne Amerike i Azije. Iako se termini desni populizam i radikalna desnica u javnom govoru često koriste kao sinonimi, oni označavaju dva različita, ali povezana fenomena. Njihova suštinska razlika leži u tome što je populizam pre svega politička strategija i stil
Otvori na velikeprice.com

Povezane vesti »

Kako se odupreti radikalnoj desnici?

Kako se odupreti radikalnoj desnici?

Velike priče pre 3 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Novosadski studenti organizuju u nedelju protest podrške prevozniku Jaćimoviću

Novosadski studenti organizuju u nedelju protest podrške prevozniku Jaćimoviću

N1 Info pre 9 minuta
Beograd u pokretu: Servisni centar 11011 se raspada — zaposleni ostavljeni na cedilu

Beograd u pokretu: Servisni centar 11011 se raspada — zaposleni ostavljeni na cedilu

N1 Info pre 23 minuta
Kako se odupreti radikalnoj desnici?

Kako se odupreti radikalnoj desnici?

Velike priče pre 19 minuta
Beograd u pokretu: Servisni centar 11011 se raspada — zaposleni ostavljeni na cedilu

Beograd u pokretu: Servisni centar 11011 se raspada — zaposleni ostavljeni na cedilu

Beta pre 20 minuta
Naslovne strane za subotu, 8. novembar 2025. godine

Naslovne strane za subotu, 8. novembar 2025. godine

Beta pre 30 minuta