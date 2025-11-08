Od 1 do 20

Kako je nogomet počeo da imitira Football Manager - i zašto to nije uvijek dobro

Ako ste ikada imali san uspjeti u nogometu, a niste, i to vas progoni onda bez brige. Gomila nas imala je te snove; one o dresu voljenog kluba i grbu malčice naherenom da vam paše taman negdje gdje vam kažu da je srce, o golovima i trofejima, o slavi s vašim imenom s prefiksom ‘arhitekt’ uz nju, pretjerano ponosno baš kao što su nekada ljudi stavljali titule na pločice s prezimenima. Realnost, surova kakva jest, govori drugačije, i to puno. Prema istraživanjima