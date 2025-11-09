Evans, konačno, debitovao! VIDEO

Kinan Evans je debitovao u dresu Olimpijakosa nakon brojnih problema sa povredama.

Kinan Evans je nakon kidanja ligamenata kolena u dresu Žalgirisa potpisao ugovor sa Olimpijakosom 2024. godine. Čak 533 dana kasnije Kinan Evans je, napokon, debitovao za Olimpijakos i to u šampionatu Grčke kada su pobedili Karditsu rezultatom 102:82. Evans je odmah u prvom posedu pogodio šut za tri poena, a pre nego što je utakmica počela dobio je gromoglasan aplauz i ovacije navijača crveno-belog tima. Evans je utakmicu završio sa 15 poena, 5 asistencija i samo