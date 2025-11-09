Knežević (UKCS): Daleko smo od evropskog proseka po broju donora, stalno treba govoriti o značaju

Beta pre 40 minuta

Koordinator za transplantaciju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS) Saša Knežević izjavio je da je Srbija jedan od lidera u regionu po broju donora zahvaljujući kojima su realizovane transplantacije, ali, nažalost, i da je "ispod evropskog proseka, sa tendencijom rasta i boljih rezultata koji znače više spasenih života i bolji kvalitet života građana".

"Na to ukazuju podaci da je u našoj zemlji tokom 2024. bilo devet donora organa, odnosno obavljeno je 30 kadaveričnih transplantacija, prilikom kojih je presađeno 17 bubrega, sedam srca, šest jetri i 14 rožnjača", rekao Knežević, u intervjuu za list Politika.

Prema njegovim rečima, "u prvih deset meseci ove godine transplantirani su organi 20 preminulih donora, odnosno obavljene su 102 kadaverične transplantacije i tom prilikom je obolelim pacijentima presađeno 34 bubrega, 17 srca, 12 jetri i 39 rožnjača".

"U poslednje dve godine liste čekanja su manje za oko 20 odsto. To znači da su mnogi dobili šansu za novi život ili bolji kvalitet života. Trenutno na ažuriranoj listi čekanja ima manje od 1 700 pacijenata, a najviše njih čeka tkivo rožnjače i bubreg", naveo je Knežević.

On je rekao da, kako bi se povećao broj transplantacija i time broj spasenih života, potrebno je "svakodnevno razgovarati o značaju doniranja organa i tkiva na svim nivoima socijalne lestvice i u svim uzrastima".

"Transplantacija organa, tkiva i ćelija ne sme imati lična obeležja i lične interese. Imperativ je izgradnja snažnog donorskog sistema u kojem će svako imati jednake šanse za izlečenje. Život nema cenu i ne smemo nikad materijalizovati borbu i put izlečenja", naveo je Knežević.

(Beta, 09.11.2025)

