Objavljena lista najbogatijih ljudi sveta: Ko se nalazi u top pet milijardera?

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Objavljena lista najbogatijih ljudi sveta: Ko se nalazi u top pet milijardera?

Prema najnovijoj listi američke agencije Blumberg, najbogatiji čovek na svetu je vlasnik kompanija Tesla, SpejsIks i društvene mreže X, Ilon Mask čije se bogatstvo trenutno procenjuje na 449 milijardi dolara (388 milijardi evra).

Osnivač kompanije Orakl, Lari Elison je na drugom mestu sa 297 milijardi dolara (256,7 milijardi evra), dok je na trećem mestu osnivač kompanije Amazon, Džef Bezos čije se bogatstvo procenjuje na 265 milijardi dolara (229 milijardi evra). Jameis Delaynee / Alamy / Profimedia Na četvrtom i petom mestu su suosnivači kompanije Gugl, Lari Pejdž sa 242 milijarde dolara (209 milijarde evra) i Sergej Brin sa 226 milijardi dolara (195,5 milijardi evra). AP/John Locher
GoogleGuglAmazonBil GejtsTeslaDžef BezosDolarIlon Mask

