Sudar autobusa i automobila na Obrenovačkom putu: Jedna osoba poginula, osmoro povređenih

U sudaru autobusa i putničkog vozila na Obrenovačkom putu između Umke i Obrenovca jedna osoba je poginula, a osam je povređeno, od kojih jedno teže, javlja RTS. U direktnom sudaru život je izgubio vozač automobila, a povređeni su kolima Hitne pomoći prebačeni u Urgentni centar. Reč je o autobusu gradskog prevoza. Nesreća se dogodila oko 6 časova. Uviđaj je u toku, saobraćaj je na tom delu puta usporen, prenosi RTS.