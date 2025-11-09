Sudar autobusa i automobila na Obrenovačkom putu: Jedna osoba poginula, osmoro povređenih

N1 Info pre 17 minuta  |  RTS
Sudar autobusa i automobila na Obrenovačkom putu: Jedna osoba poginula, osmoro povređenih
U sudaru autobusa i putničkog vozila na Obrenovačkom putu između Umke i Obrenovca jedna osoba je poginula, a osam je povređeno, od kojih jedno teže, javlja RTS. U direktnom sudaru život je izgubio vozač automobila, a povređeni su kolima Hitne pomoći prebačeni u Urgentni centar. Reč je o autobusu gradskog prevoza. Nesreća se dogodila oko 6 časova. Uviđaj je u toku, saobraćaj je na tom delu puta usporen, prenosi RTS.
