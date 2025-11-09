VIDEO Srđan Đoković burno slavio Novakovu titulu: odvrnuo zvučnik i pevaočuveni hit

Novak Đoković osvojio je svoju 101. titulu u karijeri pobedom nad Lorencem Musetijem (2:1) u Atini, a njegov otac Srđan Đoković emotivno je proslavio trijumf u loži dvorane „OAKA“, pevajući i podižući tri prsta.

Nakon tri sata vrhunskog tenisa i velike borbe u finalu, Novak Đoković je podigao pehar na turniru u Atini, koji je nosio i poseban emotivni naboj za njegovu porodicu — direktor takmičenja bio je Đorđe Đoković, a u publici su ga bodrili otac Srđan, majka Dijana i članovi tima. U trenutku kada je Novak osvojio poslednji poen, kamera je uhvatila Srđana Đokovića kako uz osmeh i suze radosnice peva pesmu “Jedna zemlja – jedan tim”, a zatim podigao tri prsta, što je