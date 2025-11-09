Porodica Đoković stigla u Beograd nakon Noletovog trijumfa: Evo kako su se vratili iz Atine, a i ko je s njima

Srpski teniser Novak Đoković juče je još jednom potvrdio svoj status GOAT-a, osvojivši 101. titulu u karijeri! Nakon fantastičnog finala u Atini, gde je posle preokreta pobedio Lorenca Musetija 4:6, 6:3, 7:5 u meču koji je trajao tri sata, Novak je pokazao da su godine samo broj.

Danas, ekipa Telegrafa zatekla je porodicu Đoković na aerodromu "Nikola Tesla" oko 15 časova, neposredno po povratku iz Atine, gde su juče sa nestrpljenjem pratili meč i proslavili Novakov istorijski uspeh. Srđan i Dijana nisu krili sreću, te kada su im okupljeni čestitali na uspehu Novaka Đokovića, a ponosna majka je samo rekla: "Bravo, tako treba". Nakon Novakovog trijumfa, Srđan Đoković proslavio je pobedu sina u loži tako što je uzeo zvučnik, pustio pesmu