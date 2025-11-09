Zvezda vraća dugove

Politika pre 2 sata
Zvezda vraća dugove

Ubedljivom pobedom u derbiju šestog kola grupe „B” ABA lige košarkaši Crvene zvezde vratili su bar mali deo duga Budućnosti.

Nisu „crveno-beli” zaboravili eliminaciju iz polufinala regionalnog takmičenja prošle sezone, a naračito ne poraz u dvorani „Morača” od 34 poena razlike. Tim trenera Saše Obradovića nije dobro počeo utakmicu u dvorani „Aleksandar Nikolić”, ali je posle izjednačenog prvog poluvremena (41:41) odigrao odličnu treću četvrtinu, pre svega u fazi napada, posle koje je stekao nedostižnu prednost (74:58). Pad Podgoričani prouzrokovali su Ognjen Dobrić i Nikola Kalinić, a
KošarkaCrvena ZvezdaNikola KalinićABA ligaOgnjen DobrićSaša Obradović

