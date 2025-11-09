Počinje teniski spektakl u Torinu - nema Đokovića, ali sprema se dvoboj za vrh ATP liste

RTS pre 46 minuta
Počinje teniski spektakl u Torinu - nema Đokovića, ali sprema se dvoboj za vrh ATP liste

Današnjim mečevima u "Inalpi areni" u Torinu, najvećoj sportskoj dvorani na tlu Italije, počinje Završni ATP turnir na kojem će Janik Siner i Karlos Alkaraz voditi direktan dvoboj za prvo mesto na ATP listi.

Još jedna uzbudljiva teniska sezona bliži se kraju, a zavesa se petu godinu zaredom spušta u Torinu, gde će se od 9. do 16. novembra nadmetati osmorica najuspešnijih tenisera 2025. godine, ali ponovo bez Novaka Đokovića, kojeg je povreda primorala da u zadnji čas odustane od učešća. Plasman na Završni turnir izborili su igrači koji su tokom sezone sakupili najviše ATP bodova - Janik Siner, Karlos Alkaraz, Aleksandar Zverev, Tejlor Fric, Ben Šelton, Aleks de Minor,
Otvori na rts.rs

Pročitajte još

Prve reči „propalog tenisera“ Novaka Đokovića nakon titule u Atini: „Ne znam odakle da počnem…“

Prve reči „propalog tenisera“ Novaka Đokovića nakon titule u Atini: „Ne znam odakle da počnem…“

Danas pre 6 sati
Novak Đoković doneo vrlo važnu odluku posle osvajanja titule u Atini

Novak Đoković doneo vrlo važnu odluku posle osvajanja titule u Atini

Danas pre 6 sati
Loša vest za selektora Paunovića uoči meča sa Engleskom: Vlahović prinudno izašao iz igre u dresu Juventusa

Loša vest za selektora Paunovića uoči meča sa Engleskom: Vlahović prinudno izašao iz igre u dresu Juventusa

Danas pre 8 sati
Dirljive reči Muzetija o Novaku Đokoviću posle poraza u finalu turnira u Atini

Dirljive reči Muzetija o Novaku Đokoviću posle poraza u finalu turnira u Atini

Danas pre 9 sati
(VIDEO) Novak Đoković pocepao majicu posle osvajanja 101. titule u karijeri

(VIDEO) Novak Đoković pocepao majicu posle osvajanja 101. titule u karijeri

Danas pre 11 sati
Novak osvojio 101. Titulu u karijeri: Đoković u ludom meču srušio Muzetija i podigao pehar u Atini

Novak osvojio 101. Titulu u karijeri: Đoković u ludom meču srušio Muzetija i podigao pehar u Atini

Kurir pre 1 dan
Vlahović i Juventus nisu slomili Torino, Kostić presedeo ceo meč, ni Pavlović se nije radovao

Vlahović i Juventus nisu slomili Torino, Kostić presedeo ceo meč, ni Pavlović se nije radovao

Nova pre 1 dan

Ključne reči

Novak ĐokovićATPTorinoItalijaATP listaATP turnirKarlos AlkarazJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Počinje teniski spektakl u Torinu - nema Đokovića, ali sprema se dvoboj za vrh ATP liste

Počinje teniski spektakl u Torinu - nema Đokovića, ali sprema se dvoboj za vrh ATP liste

RTS pre 46 minuta
Tutorić pred Zvezdu: Trudićemo se da koristimo šanse

Tutorić pred Zvezdu: Trudićemo se da koristimo šanse

Sportski žurnal pre 1 minut
Budućnost na Jadranu je crveno-bela

Budućnost na Jadranu je crveno-bela

Sportski žurnal pre 46 minuta
Novi monstruozan tripl-dabl Nikole Jokića! Srbin je nezaustavljiv: Brutalne brojke za još jedan trijumf Denvera!

Novi monstruozan tripl-dabl Nikole Jokića! Srbin je nezaustavljiv: Brutalne brojke za još jedan trijumf Denvera!

Kurir pre 36 minuta
Da li je ovo Jović ili Jokić?! Dobro protrljajte oči: Još jedan Srbin u MVP izdanju! Nikola odigrao meč karijere uz jedan…

Da li je ovo Jović ili Jokić?! Dobro protrljajte oči: Još jedan Srbin u MVP izdanju! Nikola odigrao meč karijere uz jedan nestvaran detalj!

Kurir pre 16 minuta