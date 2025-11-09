Počinje teniski spektakl u Torinu - nema Đokovića, ali sprema se dvoboj za vrh ATP liste

Današnjim mečevima u "Inalpi areni" u Torinu, najvećoj sportskoj dvorani na tlu Italije, počinje Završni ATP turnir na kojem će Janik Siner i Karlos Alkaraz voditi direktan dvoboj za prvo mesto na ATP listi.

Još jedna uzbudljiva teniska sezona bliži se kraju, a zavesa se petu godinu zaredom spušta u Torinu, gde će se od 9. do 16. novembra nadmetati osmorica najuspešnijih tenisera 2025. godine, ali ponovo bez Novaka Đokovića, kojeg je povreda primorala da u zadnji čas odustane od učešća. Plasman na Završni turnir izborili su igrači koji su tokom sezone sakupili najviše ATP bodova - Janik Siner, Karlos Alkaraz, Aleksandar Zverev, Tejlor Fric, Ben Šelton, Aleks de Minor,