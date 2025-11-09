Odalović: Važno da Srbi na izborima na Kosovu i Metohiji izaberu svoje predstavnike

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
BEOGRAD - Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je danas da je važno da i u drugom krugu lokalnih izbora na AP Kosovu i Metohiji Srbi izaberu svoje predstavnike i naglasio da će oni koji su izabrani imati legitimitet.

Odalović je za RTS kazao da se očekuje da će premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti "činiti sve da oteža funkcionisanje tih institucija", u srpskim sredinama, kao što je i u svojim ranijim potezima dovodio do toga da Srbima uskrati ili oteža ostvarivanje njihovih prava. On je kazao da ne očekuje da će Kurtijeva stranka, Samoopredeljenje, osvojiti većinu na lokalnim izborima u albanskim sredinama. "Kako se bude kreirao sada
