Dekanski kolegijum Veterinarskog fakulteta pozvao studente da prate nastavu, nakon što je deo njih proglasio totalnu blokadu

Serbian News Media pre 28 minuta
Dekanski kolegijum Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu pozvao je studente da redovno prate nastavu, nakon što je deo njih na plenuma proglasilo totalnu blokadu te visokoškolske ustanove.

Kolegijum je u saopštenju naveo da je Nastavno-naučno veće na sednici održanoj 22. oktobra usvojilo raspored održavanja nastave na integrisanim akademskim studijama (IAS) veterinarske medicine u školskoj 2025/2026. godini, kao i termine ispitnih rokova. „Nastava na IAS je u školskoj 2025/2026. godini zvanično počela 3. (novembra) u skladu sa prethodno usvojenim rasporedom. Dekanski kolegijum poziva sve studente IAS da se pridržavaju utvrđenog rasporeda održavanja
