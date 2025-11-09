Bivši kapiten Zvezde: „Bravo za propalog tenisera“

Novak Đoković je u Atini osvojio 101. titulu u karijeri na turniru koji je u drugačijim, pre svega političkim, uslovima trebalo da se održi u Beogradu.

Nole nije miljenik aktuelnog režima i predsednika Srbije Aleksandra Vučića usled podrške studentima i građanima u borbi da se procesuiraju odgovorni za smrt 16 osoba u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, a kad već nije mogao da igra u Beogradu izbor je pao na prestonicu Grčke u kojoj i živi poslednjih meseci. Đoković je postao najstariji osvajač ATP turnira u istoriji, a osvajanjem trofeja u Atini pokazao je da nije „propali teniser“ kako ga je