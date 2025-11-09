Novakova poruka: Hvala Vladi Grčke i svim vlastima…

Novak Đoković je osvojio 101. titulu u karijeri na turniru u Atini.

Srbin je u finalu savladao Italijana Muzetija u tri seta i ponovo potvrdio da je i sa 38 godina jedna od najjačih sila u svetskom tenisu. U pozdravnom govoru najbolji teniser u istoriji je spomenuo mnoge ljude, a posebnu zahvalnost je uputio vlastima Grčke. „Želim da odam poseban omaž i poštovanje za zajednički napor organizatorima turnirima, Vladi Grčke i svim vlastima koji su učinili da se za 3-4 meseca napravi ovaj turnir. To je veoma kratko vreme, nije lako