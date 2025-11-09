Novakova poruka: Hvala Vladi Grčke i svim vlastima…

Sport klub pre 26 minuta  |  Autor: Vladimir Todorović
Novakova poruka: Hvala Vladi Grčke i svim vlastima…

Novak Đoković je osvojio 101. titulu u karijeri na turniru u Atini.

Srbin je u finalu savladao Italijana Muzetija u tri seta i ponovo potvrdio da je i sa 38 godina jedna od najjačih sila u svetskom tenisu. U pozdravnom govoru najbolji teniser u istoriji je spomenuo mnoge ljude, a posebnu zahvalnost je uputio vlastima Grčke. „Želim da odam poseban omaž i poštovanje za zajednički napor organizatorima turnirima, Vladi Grčke i svim vlastima koji su učinili da se za 3-4 meseca napravi ovaj turnir. To je veoma kratko vreme, nije lako
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Novak Đoković je moj stric! Saškin i Đoletov sin oduševio u Atini

Novak Đoković je moj stric! Saškin i Đoletov sin oduševio u Atini

Hello pre 22 minuta
Đoković osvojio 101. titulu u karijeri: "Ponosan sam na sebe"

Đoković osvojio 101. titulu u karijeri: "Ponosan sam na sebe"

NIN pre 36 minuta
Ispred Skupštine mirno, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

Ispred Skupštine mirno, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

RTV pre 52 minuta
Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu kod Narodne skupštine

Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu kod Narodne skupštine

RTS pre 1 sat
Ispred zgrade Narodne skupštine mirno, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

Ispred zgrade Narodne skupštine mirno, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

Sputnik pre 1 sat
"Neko piše naslove, a neko opet piše istoriju“: Vidić stao uz Đokovića, oglasio se nakon uvreda (video)

"Neko piše naslove, a neko opet piše istoriju“: Vidić stao uz Đokovića, oglasio se nakon uvreda (video)

Pravda pre 1 sat
Kakva je situacija ispred Skupštine Srbije? Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

Kakva je situacija ispred Skupštine Srbije? Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisVlada SrbijeGrčkaAtina

Društvo, najnovije vesti »

Ekološki ustanak: Zaposleni u Apoteci Beograd nemaju plate, ali vlast za svoje medije ima novac

Ekološki ustanak: Zaposleni u Apoteci Beograd nemaju plate, ali vlast za svoje medije ima novac

Beta pre 11 minuta
Naslovne strane za nedelju, 9. novembar 2025. godine

Naslovne strane za nedelju, 9. novembar 2025. godine

Beta pre 22 minuta
Dekanski kolegijum Fakulteta veterinarske medicine poziva studente da redovno prate nastavu

Dekanski kolegijum Fakulteta veterinarske medicine poziva studente da redovno prate nastavu

Danas pre 1 minut
Somborci, podsećanje da rok za četvrtu ratu poreza na imovinu ističe 14. novembra

Somborci, podsećanje da rok za četvrtu ratu poreza na imovinu ističe 14. novembra

Radio 021 pre 11 minuta
Kako „predatori“ guše slobodu medija u Evropi: Poslednji potezi Orbana, Vučića, Putina, Erdogana i Fica

Kako „predatori“ guše slobodu medija u Evropi: Poslednji potezi Orbana, Vučića, Putina, Erdogana i Fica

Cenzolovka pre 17 minuta