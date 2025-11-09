(VIDEO) Meč sezone u Lionu, PSŽ u nadoknadi srušio Lion

Fantastičan duel u Lionu i pobeda Pari Sen Žermena kasnim golom Žoaa Neveša u 90+5. minutu - 3:2.

Kakav meč, strašan meč! Pari Sen Žermen je golom u petom minutu nadoknade, u utakmici sezone, slavio veliku pobedu protiv Liona u gostima. Nije Pari Sen Žermen toliko dominantan kao prethodnih sezona, ali će svakako i dalje biti prvi favorit za osvajanje Lige 1. Ali, imaće i ozboljne takmace, među njima je i Lion. Parižani su dva puta vodili, na poluvremenu imali gol prednosti. U 26. minutu posle sjajnog dodavanja Vitinje Zair-Emeri je umakao odbrani Liona i