(VIDEO) Meč sezone u Lionu, PSŽ u nadoknadi srušio Lion

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Aleksandar Petrović
(VIDEO) Meč sezone u Lionu, PSŽ u nadoknadi srušio Lion

Fantastičan duel u Lionu i pobeda Pari Sen Žermena kasnim golom Žoaa Neveša u 90+5. minutu - 3:2.

Kakav meč, strašan meč! Pari Sen Žermen je golom u petom minutu nadoknade, u utakmici sezone, slavio veliku pobedu protiv Liona u gostima. Nije Pari Sen Žermen toliko dominantan kao prethodnih sezona, ali će svakako i dalje biti prvi favorit za osvajanje Lige 1. Ali, imaće i ozboljne takmace, među njima je i Lion. Parižani su dva puta vodili, na poluvremenu imali gol prednosti. U 26. minutu posle sjajnog dodavanja Vitinje Zair-Emeri je umakao odbrani Liona i
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Haos posle pobede Spartaka, Deki ''poludeo'' na novinara: ''Šta hoćete više?! Zašto me provocirate?''

Haos posle pobede Spartaka, Deki ''poludeo'' na novinara: ''Šta hoćete više?! Zašto me provocirate?''

Sportske.net pre 1 dan
Poker emerijevog tima u Birmingemu: Aston Vila ubedljiva protiv Bornmuta, Notingem Forest pobedio Lids

Poker emerijevog tima u Birmingemu: Aston Vila ubedljiva protiv Bornmuta, Notingem Forest pobedio Lids

Kurir pre 1 dan
Suzuki i Egeštajn vodili Frajburg do pobede

Suzuki i Egeštajn vodili Frajburg do pobede

Sportski žurnal pre 1 dan
POLUVREME - ''Proradio'' Ugrešić!

POLUVREME - ''Proradio'' Ugrešić!

Sportske.net pre 1 dan
Veljko Paunović u loži stadiona Partizana: Video gol igrača koga je pozvao u reprezentaciju

Veljko Paunović u loži stadiona Partizana: Video gol igrača koga je pozvao u reprezentaciju

Mondo pre 1 dan
Fudbal: Spartaku poništena dva gola, neizvesnost i na kraju Zvezdina pobeda

Fudbal: Spartaku poništena dva gola, neizvesnost i na kraju Zvezdina pobeda

Subotica.com pre 1 sat
Mile sačuvao mrežu, Roma se vratila na prvo mesto

Mile sačuvao mrežu, Roma se vratila na prvo mesto

Sportski žurnal pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Lionpsg

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Zverev se “podigao iz pepela” za prvu pobedu na Završnom mastersu u Torinu

(VIDEO) Zverev se “podigao iz pepela” za prvu pobedu na Završnom mastersu u Torinu

Danas pre 1 sat
Fudbaleri Barselone deklasirali Seltu u Vigu, het-trik Levandovskog

Fudbaleri Barselone deklasirali Seltu u Vigu, het-trik Levandovskog

RTS pre 51 minuta
Zverev pobedio Šeltona u prvom kolu ATP finala u Torinu

Zverev pobedio Šeltona u prvom kolu ATP finala u Torinu

RTS pre 45 minuta
Tandem Durent-Šengun zaustavio Bakse, Janis tragičar!

Tandem Durent-Šengun zaustavio Bakse, Janis tragičar!

Sportske.net pre 55 minuta
Durent i "Bejbi Jokić" nadigrali Adetokumba

Durent i "Bejbi Jokić" nadigrali Adetokumba

B92 pre 55 minuta