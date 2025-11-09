Veljko Paunović u loži stadiona Partizana: Video gol igrača koga je pozvao u reprezentaciju

Novi selektor Srbije Veljko Paunović u nedelju uveče bio je na stadionu Partizana i gledao pobedu crno-belih protiv Novog Pazara, 2:0.

Dan pre zvaničnog početka svog mandata na klupi "orlova", on je došao u ložu i seo kraj članova rukovodstva crno-belih, predsednika Rasima Ljajića, potpredsednika kluba Milke Forcan, Predraga Mijatovića, Danka Lazovića i drugih zvanica. Paunović je ponikao u Partizanu, bio u klubu još od svoje šeste godine, 1983. i prošao omladinske kategorije sve do prvog tima, kada je kao 18-godišnjak otišao u Atletiko Madrid. U Španiji je napravio karijeru i zasnovao život, pa