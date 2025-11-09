(VIDEO) Novi rekord i nova nestvarna partija Jokića!

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Branimir Smilić
(VIDEO) Novi rekord i nova nestvarna partija Jokića!

Denver Nagetsi pobedili su Indijana Pejserse u najjačoj ligi sveta, a Nikola Jokić upisao je još jedan tripl-dabl učinak.

Dominacija srpskog centra se, dakle, nastavlja, a Jokić je u trijumfu tima iz Kolorada rezultatom 117:100 učestvovao sa 32 poena (10/14 iz igre, 11/12 slobodna bacanja), 14 skokova i 14 asistencija za svega 32 minuta na parketu! Imao je i osam izugubljenih lopti. Bio je to već šesti tripl-dabl košarkaša Nagetsa u samo devet odigranih utakmica. I četvrta uzastopna pobeda njegove ekipe. Ako odemo korak dalje dolazimo do još jedne neverovatna činejnice: Nikola je
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Nova pobeda Denvera, novi tripl-dabl Nikole Jokića

Nova pobeda Denvera, novi tripl-dabl Nikole Jokića

RTS pre 29 minuta
Jovićev put uspona: Jokićevi saveti i velika podrška u timu

Jovićev put uspona: Jokićevi saveti i velika podrška u timu

Sputnik pre 2 sata
Jović o krizi: Moja glava nije bila tu, sve sam radio pogrešno

Jović o krizi: Moja glava nije bila tu, sve sam radio pogrešno

Sport klub pre 2 sata
Zbog ovoga o nikoli joviću bruji čitava Amerika! Pogledajte šta je radio neverovatni Srbin! (video)

Zbog ovoga o nikoli joviću bruji čitava Amerika! Pogledajte šta je radio neverovatni Srbin! (video)

Kurir pre 3 sata
Ovako nešto može samo Nikola Jokić! Totalna dominacija magičnog Srbina: Asistira kao da ima oči na leđima, pogađa iz nemogućih…

Ovako nešto može samo Nikola Jokić! Totalna dominacija magičnog Srbina: Asistira kao da ima oči na leđima, pogađa iz nemogućih pozicija... Uživajte! (video)

Kurir pre 3 sata
Trener Denvera oduševljen Jokićem: "Molim vas, pokažite mi..." VIDEO

Trener Denvera oduševljen Jokićem: "Molim vas, pokažite mi..." VIDEO

B92 pre 3 sata
Nova pobeda Denvera: Još jedan tripl-dabl sjajnog Jokića (VIDEO)

Nova pobeda Denvera: Još jedan tripl-dabl sjajnog Jokića (VIDEO)

Vesti online pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBABogdan BogdanovićNikola JokićDenverdenver nuggets

Sport, najnovije vesti »

Berardi režirao Sasuolov trijumf u Bergamu, Juriću se smeši otkaz u Atalanti

Berardi režirao Sasuolov trijumf u Bergamu, Juriću se smeši otkaz u Atalanti

RTS pre 0 minuta
Možda imamo i najsmešniju izjavu godine: Američki novinar ispljuvao Novaka Đokvoića zbog toga što uopšte igra tenis!

Možda imamo i najsmešniju izjavu godine: Američki novinar ispljuvao Novaka Đokvoića zbog toga što uopšte igra tenis!

Hot sport pre 10 minuta
Alkaras: Ako Siner bude broj 1 – biće zasluženo

Alkaras: Ako Siner bude broj 1 – biće zasluženo

Sportski žurnal pre 0 minuta
Sinerov trener otkrio kako je Novak mogao da utiče na njihovu opkladu! Malo je falilo da im Đoković uništi planove! Da se…

Sinerov trener otkrio kako je Novak mogao da utiče na njihovu opkladu! Malo je falilo da im Đoković uništi planove! Da se jedna stvar desila, on ne bi bio tu!

Kurir pre 0 minuta
UŽIVO Bivši klub Veljka Paunovića na teškom gostovanju

UŽIVO Bivši klub Veljka Paunovića na teškom gostovanju

Nova pre 30 minuta