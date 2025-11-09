(VIDEO) Novi rekord i nova nestvarna partija Jokića!

Denver Nagetsi pobedili su Indijana Pejserse u najjačoj ligi sveta, a Nikola Jokić upisao je još jedan tripl-dabl učinak.

Dominacija srpskog centra se, dakle, nastavlja, a Jokić je u trijumfu tima iz Kolorada rezultatom 117:100 učestvovao sa 32 poena (10/14 iz igre, 11/12 slobodna bacanja), 14 skokova i 14 asistencija za svega 32 minuta na parketu! Imao je i osam izugubljenih lopti. Bio je to već šesti tripl-dabl košarkaša Nagetsa u samo devet odigranih utakmica. I četvrta uzastopna pobeda njegove ekipe. Ako odemo korak dalje dolazimo do još jedne neverovatna činejnice: Nikola je