Zbog ovoga o nikoli joviću bruji čitava Amerika! Pogledajte šta je radio neverovatni Srbin! (video)

Nikola Jović briljirao je u pobedi Majamija protiv Portlanda (136:131) i za 31 minut i 22 sekunde na terenu imao učinak od 29 poena, devet skokova i sedam asistencija.

Sve ovo Jović je uradio pošto je meč počeo sa klupe, a da nije bilo njegove brutalne partije, tim sa Floride teško da bi dobio utakmicu. Sve je neverovatni Srbin radio na terenu, bio je dominantan i u napadu i u odbrani, te sa punim pravom o njemu bruji čitava Amerika. Pogledajte najbolje poteze Nikole Jovića sa meča između Majamija i Portlanda: Po završetku meča, Nikola Jović nije krio zadovoljstvo. - Sve je došlo od mog tima i trenerskog tima, ali i navijača,