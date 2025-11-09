Jovićev put uspona: Jokićevi saveti i velika podrška u timu

Jovićev put uspona: Jokićevi saveti i velika podrška u timu
Nikola Jović odigrao je najbolju utakmicu u karijeri u pobedi Majamija protiv Portlanda, a taj meč dogodio se svega nekoliko dana posle susreta sa Nikolom Jokićem koji je mladom saigraču iz reprezentacije dao vredne savete.
Posle dvoicfrenog učinka u meču protiv Šarlota, Nikola Jović otišao je korak dalje i protiv Portlanda je upisao 29 poena, devet skokova i sedam asistencija, što je njegov najbolji učinak u karijeri. Ove dve utakmice u kojima je srpski reprezentativac pokazao koliko je značajan igrač Majamija dogodile su se posle susreta tog tima sa Denverom. Iako je te večeri glavna zvezda bio Nikola Jokić, trostruki MVP posle te pobede nije želeo da skreće pažnju samo na sebe