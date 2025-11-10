Generalni direktor BBC-ja i urednica BBC Njuza podneli ostavke zbog montaže Trampovog govora

BBC News pre 18 minuta

Tim Dejvi, generalni direktor BBC-ja i Debora Tarnes, izvršna direktorka BBC Njuza podneli su ostavke zbog montaže govora američkog predsednika Donalda Trampa.

BBC se našao u središtu pažnje pošto je dnevnik Dejli telegraf objavio detalje procurelog internog memoranduma BBC-ja u kojem se sugeriše da su za potrebe emisije Panorama dva dela Trampovog različitih govora spojena kako bi izgledalo kao da eksplicitno podstiče nerede u Vašingtonu i napad na zgradu Kongresa u januaru 2021.

„Napravljeno je nekoliko grešaka i kao generalni direktor moram da preuzmem potpunu i konačnu odgovornost“, napisao je Dejvi u saopštenju o ostavci.

Procureli dopis objavio je Majkl Preskot, bivši nezavisni spoljni savetnik odbora za uređivačke standarde BBC-ja. On je napustio tu funkciju u junu.

Dejvijev odlazak posle pet godina na mestu šefa usledio je posle serije kontroverzi oko BBC-ja poslednjih meseci, među kojima je i izveštavanje sa muzičkog festivala u Glastonberiju.

Turns je rekla da je „kontinuirana kontroverza“ oko dokumentarca Panorama „dostigla fazu u kojoj nanosi štetu BBC-ju“.

„Krivica je na meni“, dodala je.

Samir Šah, predsednik Upravnog odbora BBC-ja zahvalio se Dejviju i Turns za njihovu „nepokolebljivu službu i posvećenost".

„Ovo je tužan dan za BBC.

„Razumem kontinuirani pritisak na njega, lični i profesionalni, koji ga je naveo da danas donese ovu odluku.

„Čitav Odbor poštuje odluku i razloge za nju", napisao je u saopštenju.

U dopisu koji je procureo, Preskot je izrazio zabrinutost zbog dokumentarca 'Tramp: Druga šansa', emitovan prošle godine, a za BBC ga je napravila nezavisna produkcijska kuća „Oktober Films Ltd“, koja je takođe zamoljena za komentar.

Kerolajn Levit, portparolka Bele kuće, objavila je dve reči na Iksu kao reakciju na ostavke.

Objavila je dve fotografije novinskih tekstova: iznad prvog iz Dejli Telegrafa pod naslovom „Tramp ide u rat sa 'lažnim vestima' i BBC-jem“ piše reč „pucaj".

Iznad druge fotografije, sa BBC tekstu u kojem se najavljuje ostavka Tima Dejvija, napisala je reč „progonitelj“.

Ranije ove nedelje, Levit je nazvala BBC „100 odsto lažnim vestima“ kao odgovor na dokumentarac Panorame.

Istog dana pre ostavke Dejvija i Tarnes, ministarka kulture Liza Nandi rekla da je iznet niz „veoma ozbiljnih optužbi“ o britanskom emiteru, „od kojih je najozbiljnija da postoji sistemska pristrasnost u načinu na koji se izveštavaju o teškim pitanjima na BBC- ju“.

Telegraf je objavio procureli BBC dopis u kojem se sugeriše da su dva dela Trampovog govora montirana tako da izgleda da je on eksplicitno ohrabrio upad u u Kongres u Vašingtonu u januaru 2021.

Tramp je 6. januara 2021. u Vašingtonu rekao: „Otići ćemo do Kapitola i bodriti naše hrabre senatore, kongresmene i žene."

Posle montaže, u dokumentarcu Panorame njegova izjava glasi: „Otići ćemo do Kapitola... i bićemo sa vama. Borićemo se. Borićemo se snažno."

Ove dve spojene rečenice, izgovoreno su u razmaku od 50 minuta u originalnom govoru.

Reči „Borićemo se snažno" su izvučene iz dela u kojem Tramp govori da su američki izbori „korumpirani".

Tramp je ukupno upotrebio reč „borba" i „boriti" 20 puta tokom govora.

Pogledajte video o napadu na Kongres januara 2021.

Pored dokumentarca Panorame, BBC se našao pod lupom zbog niza pitanja u poslednjih nekoliko nedelja.

Telegraf je preneo da je Preskot iskazao zabrinutost jer je izostalo bavljenje „sistemskim problemom" pristrasnosti u izveštavanju BBC na arapskom o ratu u Gazi.

Predstavnik za medije BBC odgovorio je da u slučajevima kada su „greške napravljene ili su učinjeni propusti, priznali smo ih i preduzeli mere".

BBC je usvojio i 20 žalbi koje su se odnosile na način na koji je voditeljka Martina Kroksal izmenila tekst koji je čitala uživo na kanalu BBC Njuz, a u kome se pominju „trudne osobe".

Voditeljka je promenila tekst i umesto toga rekla „žene", a Odeljenje BBC-ja za rešavanje žalbi (Executive Complaints Unit) saopštila je da je njen izraz lica u trenutku kada je to izgovorila „ostavio snažan utisak da izražava lični stav o spornoj temi."

Ko su Tim Dejvi i Debora Ternes?

Tim Dejvi je imenovan za generalnog direktora BBC-ja u septembru 2020. godine.

Generalni direktor je zadužen za nadgledanje poslovanja celokupne korporacije i njen je urednički, operativni i kreativni lider.

Pre nego što je postao generalni direktor, Dejvi je sedam godina bio izvršni direktor BBC-ja.

Pre dolaska u BBC, Dejvi je radio za kompanije Prokter i Gembl (Procter&Gambli) i PepsiKo (PepsiCo).

Debora Ternes je bila izvršna direktorka BBC Njuza od 2022. godine, zadužena za nadgledanje BBC Njuza i programa aktuelnih događaja.

Izvršni direktor/direktorka je odgovorna za tim od oko 6.000 ljudi, koji emituju program za skoro pola milijarde ljudi širom sveta na više od 40 jezika.

Prethodno je bila izvršna direktorka ITN-a, a od 2013. godine je bila predsednica NBC Njuza.

Danny Lawson/PA Wire Debora Tarnes

Motiv za ostavke

Njihov odlazak usledio je posle kontroverze oko dokumentarca BBC Panorame uoči predsedničkih izbora u SAD, novembra 2024.

„Trenutna kontroverza oko Panorame o predsedniku Trampu dostigla je fazu u kojoj nanosi štetu BBC-ju - instituciji koju volim.

„Kao izvršna direktorka BBC Njuza, odgovornost je na meni - odlučila sam da ponudim ostavku generalnom direktoru.

„Iako su napravljene greške, želim da budem apsolutno jasna da su pogrešne tvrdnje da je BBC Njuz pristrasan", napisala je ona.

U pisanoj izjavi, Dejvi nije pomenuo dokumentarac Panorama, ali je napisao: „Iako nije jedini razlog, trenutna debata oko BBC Njuza je, razumljivo, doprinela mojoj odluci".

„Sve u svemu, BBC dobro radi, ali je napravljeno nekoliko grešaka i kao generalni direktor moram da preuzmem konačnu odgovornost", napisao je Dejvi.

Zašto je Dejvi sada podneo ostavku?

Tokom pet godina na čelu BBC-ja, Dejvi se suočio i prebrodio mnoge skandale i krize, između ostalog i probleme oko objava na mrežama nekadašnjeg fudbalskog reprezentativca Engleske i dugogodišnjeg voditelja sportske emisije na BBC-ju Garija Linekera, nastup Boba Vilana na muzičkom festivalu Glastonberiju, dokumentarac „Gaza: Kako preživeti ratnu zonu“ i prestupe niza poznatih voditelja.

Neki mediji su Dejvija nazvali „Teflon Tim“ jer se činilo da ništa ne može da drži pod montrolom.

I on je pokušao da prebrodi najnoviju kontroverzu, ali je ona dobila na zamahu i očekivalo se da će se BBC izviniti zbog dokumentarca „Panorama“.

Novi skandal došao je u osetljivom trenutku za BBC, jer se vlada sprema da preispita Kraljevsku povelju korporacije - koja joj u suštini daje pravo na postojanje - pre isteka trenutnog mandata 2027. godine.

„Pitaćete zašto sada, zašto u ovom trenutku (podnosim ostavku)?“, napisao je Dejvi.

Istakao je da mu je duboko stalo do korporacije i da želi da ona uspe.

„Zato želim da stvorim najbolje uslove i prostor za novog generalnog direktora da dođe i pozitivno oblikuje sledeću Kraljevsku povelju.

„Nadam se da će, dok budemo napredovali, moći da se održi razuman, smiren i racionalan javni razgovor o sledećem poglavlju BBC-ja“.

Andrew Milligan/PA Wire Tim Dejvi

Kako se bira generalni direktor?

Generalni direktor je urednički, operativni i kreativni lider BBC-ja, odgovoran za zaposlene na televiziji, radiju i onlajn platformama na globalnom nivou.

Imenuje ga Upravni odbor BBC-ja, odgovoran za osiguravanje ispunjavanja misije i javnih ciljeva korporacije.

Upravnim odborom BBC-ja rukovodi predsednik Samir Šah, a pored njega, postoji 10 neizvršnih članova, plus četiri izvršna člana, među kojima je i generalni direktor.

Kada je Tim Dejvi imenovan 2020, proces izbora člana koji će dobiti tu ulogu vodio je odbor za nominacije Upravnog odbora BBC-ja.

Imenovanje generalnog direktora vrši se u skladu sa odredbama BBC Povelje, koja je ustavna osnova za korporaciju.

Sastavila ju je vlada, ona utvrđuje uslove i svrhe postojanja BBC-ja i obično traje oko decenije.

Dejvijev naslednik biće 18. generalni direktor u više od 100 godina dugoj istoriji BBC-ja.

