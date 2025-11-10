U Beogradu sutra nedeljni red vožnje u gradskom prevozu zbog Dana primirja

Javni gradski prevoz u Beogradu sutra, u utorak 11. novembra, funkcionisaće po nedeljnom redu vožnje zbog državnog praznika - Dana primirja u Prvom svetskom ratu, saopštio je gradski Sekretarijat za javni prevoz.

Taj red vožnje važiće na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama, navodi se u saopštenju koje je preneo gradski sajt Beoinfo.

Dan primirja u Prvom svetskom ratu je srpski državni praznik koji se obeležava 11. novembra i neradni je dan.

Taj dan obeležava sećanje na potpisivanje primirja između sila Antante i Nemačke u Kompijenu 1918. godine, čime je okončano neprijateljstvo na Zapadnom frontu i Prvi svetski rat.