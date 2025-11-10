Ako sutra radite ovo su dve stvari koje bi trebalo da vas sleduju od poslodavca: Duple dnevnice izvesne

Blic pre 3 sata
Ako sutra radite ovo su dve stvari koje bi trebalo da vas sleduju od poslodavca: Duple dnevnice izvesne

Državni praznik Dan primirja ove godine pada na radni dan, pa bi svi oni koji ga provedu radno trebalo da dobiju duple dnevnice, koje se isplaćuju kada zaposleni rade na dane koji se obeležavaju neradno, odnosno na državne praznike.

Dan primirja u Prvom Svetskom ratu je državni praznik i zbog toga se praznuje neradno, a mnogi su iskoristili ove dane da naprave pravi mini odmor. Ove godine je 11. novembar pada u utorak. Zaposleni ima pravo da odsustvuje sa posla na dan praznika za koji je zakonom propisano da se ne radi, a za one koji rade propisano je da se ostvaruje pravo na naknadu zarade, odnosno ako radi na dan praznika ostvaruje pravo na uvećanu zaradu za rad na dan praznika samo za
Očekuju se gužve na putevima zbog praznika

RTK pre 27 minuta
Ako sutra radite dnevnice vam moraju biti uvećane za najmanje 110 posto

Jugmedia pre 2 sata
Nedeljni red vožnje na Dan primirja u Prvom svetskom ratu

Naissus info pre 1 sat
Ako radite 11. novembra – dnevnica mora biti uvećana za najmanje 110 odsto

OK radio pre 3 sata
U Beogradu sutra nedeljni red vožnje u gradskom prevozu zbog Dana primirja

Novi magazin pre 2 sata
Radite sutra? Evo šta vam sleduje i koliko treba da vam plate

Dnevnik pre 3 sata
AMSS: Sutra se očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima u Srbiji

Euronews pre 4 sati
Održana tradicionalna komemoracija na Austrougarskom vojnom groblju posvećena svim žrtvama Velikog rata

Kurir pre 23 minuta
Očekuju se gužve na putevima zbog praznika

RTK pre 27 minuta
Obaveštenje o vanrednim aktivnostima JKP „Gradska čistoća“ za 10. novembar

Večernje novosti pre 1 sat
Ako sutra radite dnevnice vam moraju biti uvećane za najmanje 110 posto

Jugmedia pre 2 sata
Nedeljni red vožnje na Dan primirja u Prvom svetskom ratu

Naissus info pre 1 sat