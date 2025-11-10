Otac izraelskog vojnika čije je telo vraćeno pozvao na vraćanje tela svih talaca

Otac izraelskog vojnika poginulog 2014. godine tokom prethodnog rata u Pojasu Gaze, čije je telo danas vraćeno, pozvao je na vraćanje poslednjih talaca koji se još uvek nalaze na palestinskoj teritoriji.

Rat u Pojasu Gaze „dokazao je da kada se borimo za naše vojnike, uspevamo. Pobeda znači vraćanje svih talaca kući i vraćanje naših vojnika u Izrael“, rekao je Simha Goldin. Telo taoca kojeg je palestinski islamistički pokret Hamas vratio danas identifikovano je kao telo poručnika Hadara Goldina, vojnika poginulog 2014. godine, saopštio je kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. „Nakon što je Nacionalni institut za sudsku medicinu završio proces