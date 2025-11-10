Skupština danas nastavlja rad: Poslanici raspravljaju o kandidatima za Savet REM

Danas pre 13 minuta  |  FoNet
Skupština danas nastavlja rad: Poslanici raspravljaju o kandidatima za Savet REM

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas razmatranje liste kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Lista kandidata za članove Saveta REM, koju je podneo Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje, uvršćena je po hitnom postupku na dnevni red sednice parlamenta. Na listi je ukupno 18 kandidata, a Skupština je počela njeno razmatranje u petak, 7. novembra. Kandidati nezavisnih institucija su Stevica Smederevac i Gordana Predić, univerziteta Milan Petković i Vanja Šibalić, udruženja izdavača elektronskih medija Miloš Garić i Jovana Vitez, udruženja novinara
