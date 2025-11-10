Šta je montirao BBC u dokumentarcu o Donaldu Trampu?

Danas pre 8 sati  |  FoNet
Šta je montirao BBC u dokumentarcu o Donaldu Trampu?

Generalni direktor Bi-Bi-Sija Tim Dejvi i izvršna direktorka vesti Debora Ternes danas su podneli ostavke zbog toga što je u emisiji javnog servisa „Panorama“ zlonamerno montiran jedan govor američkog predsednika Donalda Trampa, čime je sugerisano da je on direktno pozvao svoje pristalice da upadnu u zgradu Kongresa.

U svom govoru u Vašingtonu 6. januara 2021. godine Tramp je rekao: „Ići ćemo do Kapitola i bodrićemo naše hrabre senatore i kongresmene i kongresmenke“. Međutim, u emisiji „Panorama“ to je glasilo: „Ići ćemo do Kapitola i ja ću biti tamo sa vama. I borićemo se, borićemo se pakleno“. Dva dela govora koja su spojena u jednu rečenicu u Trampovom originalnom govoru bila su udaljena više od 50 minuta. Komentar „borićemo se pakleno“ preuzet je iz dela u kome je Tramp
