Veliki broj poznatih glumaca okupio se sinoć oko Dijane Hrke: Evo ko joj je sve pružio podršku (VIDEO)

Danas pre 1 sat  |  Nova. rs/Danas online
Brojne javne ličnosti sinoć su se okupile ispred Skupštine Srbije kako bi pružile podršku Dijani Hrki, majci nastradalog Stefana Hrke.

Među njima su bili Andrija Milošević sa suprugom Aleksandrom Tomić, Katarina Marković, Nina Nešković, Slaven Došlo, Bojan Dimitrijević, Jelena Stupljanin, Tamara Dragičević, Branka Katić, Ivan Mihailović i mnogi drugi, koji su na ovaj način želeli da iskažu solidarnost. Društvene mreže preplavile su snimci ispred RTS gde je glumac Marko Grabež pročitao tekst u kojem je naveo koje sve posledice na organizam ostavlja štrajk glađu, ali i skrenuo pažnju da su glumci
